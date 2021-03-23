Suriye Savaşı'nın tarihsel arka planı, savaşın kırılma anları ve on yılın ardından Suriye'de oluşan tablo hakkında gazeteci Hasan Sivri ve Erman Çete Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Burası Ankara: Suriye Savaşı'nın onuncu yılı
Suriye Savaşı'nın tarihsel arka planı, savaşın kırılma anları ve on yılın ardından Suriye'de oluşan tablo hakkında gazeteci Hasan Sivri ve Erman Çete Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplıyor.
Haber Merkezi
Suriye Savaşı'nın tarihsel arka planı, savaşın kırılma anları ve on yılın ardından Suriye'de oluşan tablo hakkında gazeteci Hasan Sivri ve Erman Çete Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplıyor.