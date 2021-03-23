soL TV | Burası Ankara: Suriye Savaşı'nın onuncu yılı

Suriye Savaşı'nın tarihsel arka planı, savaşın kırılma anları ve on yılın ardından Suriye'de oluşan tablo hakkında gazeteci Hasan Sivri ve Erman Çete Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplıyor.

Haber Merkezi

Suriye Savaşı'nın tarihsel arka planı, savaşın kırılma anları ve on yılın ardından Suriye'de oluşan tablo hakkında gazeteci Hasan Sivri ve Erman Çete Erkan Yıldız'ın sorularını cevaplıyor.

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Suriye'deki savaşın 10. yılı: Barış mümkün mü?

 