Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu yazar Kaya Tokmakçıoğlu ve Erkan Yıldız, Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'ni konuşuyor.
Burası Ankara: Orhan Pamuk'la Veba Geceleri
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Burası Ankara: Orhan Pamuk'la Veba Geceleri
Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu yazar Kaya Tokmakçıoğlu ve Erkan Yıldız, Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'ni konuşuyor.
Haber Merkezi
Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu yazar Kaya Tokmakçıoğlu ve Erkan Yıldız, Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'ni konuşuyor.
Burası Ankara: Orhan Pamuk'la Veba Geceleri