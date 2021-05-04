soL TV | Burası Ankara: Orhan Pamuk'la Veba Geceleri

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu yazar Kaya Tokmakçıoğlu ve Erkan Yıldız, Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'ni konuşuyor.

Haber Merkezi

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu yazar Kaya Tokmakçıoğlu ve Erkan Yıldız, Orhan Pamuk'un son romanı Veba Geceleri'ni konuşuyor.

Burası Ankara: Orhan Pamuk'la Veba Geceleri

Haber

soL TV | Burası Ankara: Sekizinci Kıta