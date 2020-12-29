soL TV bugün üç programla izleyici karşısında

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16.00 Tarih ve Gelecek

Şefik Hüsnü ve İstanbul’da Komünist Hareketin Örgütlenmesi

Tarih ve Gelecek programında bu hafta Şefik Hüsnü ve İstanbul’da komünist hareketin örgütlenmesi konuşuluyor. Volkan Algan'ın konukları Neslişah Başaran ve Barış Zeren.



20.00 İşçiden

Çağrı Merkezi Emekçileri

İşçiden'de 2020 yılının son programında, Çağrı Merkezi emekçileri gündemi ele alınıyor. Programda, Burçak Özoğlu'nun konuğu "İnatçı köstebek: c̜ağrı merkezlerinde gençlik, sınıf ve direniş" kitabı yazarı Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir.

21.30 Burası Ankara

2020'de Neler Yaşandı?

Bu hafta gazeteci Ali Ufuk Arıkan'la 2020'de yaşan olaylar, gündemi belirleyen başlıklar ve gazetecilik yapma koşulları hakkında sohbet ettik.