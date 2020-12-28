soL TV bugün üç programla izleyici karşısında

soL TV bugün soL Kültür, soL Mikrofon ve Kemal Okuyan'la Gündem programlarıyla izleyici karşısında.

YouTube kanalından yayın yapan soL TV'de bugünün yayın akışı şöyle:

16.00 soL Kültür

Pandemi Döneminde Tiyatrolar

soL Kültür'de bu hafta Tunç Tatoğlu, Kemal Aydoğan ve Ilgın Sönmez pandemi döneminde tiyatroların durumunu ele aldı. Bu dönemde tiyatrolar ne yaptılar, ne gibi güçlüklerle karşılaştılar, deneyimleri ve farkındalıkları neler oldu?

20.00 soL Mikrofon

Asgari ücret ne kadar olmalı?

soL Mikrofon'da bu hafta yurttaşlara TÜİK ve ana muhalefetin asgari ücret açıklamalarını ve asgari ücretin ne kadar olması gerektiği soruldu.

21.00 Kemal Okuyan'la Gündem

Laiklik yenildi mi?

Gazeteci Enver Aysever soruyor TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan yanıtlıyor: Laiklik yenildi mi?