soL TV bugün üç programla izleyici karşısında

soL TV bugün soL Mikrofon, Avrupa'ya soL Bakış ve Gençler Tartışıyor programlarıyla izleyici karşısında.

YouTube kanalından yayın yapan soL TV'de bugünün yayın akışı şöyle:

16.00 soL Mikrofon

Ebubekir Sifil ve Ebubekir Sofuoğlu'nun Açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde İlahiyatçı Ebubekir Sifil Diyanet'e çağrıda bulunarak "Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın cenazeleri camilere sokulmasın" demişti. Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu da üniversiteler için "Fuhuş yuvası" demişti. Halkımıza bu açıklamalar hakkındaki görüşlerini sorduk.

20.00 Avrupa'ya soL Bakış

Salgın Döneminde Avusturya

Çağdaş Gökbel'in sorularını Avusturya basınından Mehmet Ali Demir yanıtlıyor.

21.00 Gençlik Tartışıyor

Gerçekçi bir portre: Maradona

Gençlik Tartışıyor bu hafta geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz efsanevi futbolcu Maradona'yı konu alıyor. Ünlü futbolcunun yeşil sahadaki performansı, çalkantılı yaşantısı ve Latin Amerika'nın bağımsızlık mücadelesine duyduğu bağ ile eksiksiz bir portreyi yansıtmaya çalışıyoruz.