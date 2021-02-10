soL TV | Bugün ölüm yıldönümü: 2. Abdülhamid kimdir?

2. Abdülhamid 10 Şubat 1918'de öldüğünde tahtından edilmiş, güçsüzleşmiş, kenara itilmiş bir padişahtı. Ancak tarihe kurduğu despotik yönetim sistemiyle, ilericilerin üzerinde kurduğu baskıyla geçen bu padişah 30 yıldan fazla ülkeyi demir yumrukla idare etmişti.

Peki Türk sağı tarafından yüceltilen, ülkenin modernleşme serüvenin panzehiri olarak sunulan 2. Abdülhamid kimdi? soL TV'de yayınlanan Tarih ve Gelecek programında araştırmacı-tarihçi Barış Zeren 2. Abdülhamid dönemini anlatmıştı.

Ölüm yıldönümünde bu programı tekrardan izleyicilerin dikkatine sunuyoruz: