soL TV bugün iki programla izleyici karşısında

soL TV bugün soL Kültür ve soL Bakış programlarıyla izleyici karşısında.

YouTube kanalından yayın yapan soL TV'de bugünün yayın akışı şöyle:

16.00 soL Kültür

2020 Kültür Sanat Ortamı

2021’in bu ilk programında siz izleyicilerimizle birlikte 2020 yılında kültür sanat alanında yaşanan gelişmelere ve öne çıkan başlıklara birlikte bakıyoruz.

20.00 soL Bakış

İstanbul’a Çılgın Proje Değil Akılcı Bir İktidar Lazım

İstanbul'un yılbaşı kutlamasınlar diye evlerine kapatıldığı karantina günlerinde su kaynaklarındaki doluluk oranı yüzde 20'nin altına geriledi. Uzmanlara göre şehrin bir iki aylık suyu kaldı. 16 milyon İstanbullu büyük bir su sorunuyla karşı karşıya. soL Bakış bu programda İstanbul'un su krizini mercek altına alıyor.