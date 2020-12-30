soL TV bugün iki programla izleyici karşısında

soL Bilim ve Aydınlanma'da bu hafta 'Sosyalist Gelecek ve Planlama' konuşulacak, soL Bakış'ta ise gündem 'AKP’nin Yaşam Tarzına Müdahale Adımları' olacak.

Haber Merkezi

16.00 soL Bilim ve Aydınlanma 

Sosyalist Gelecek ve Planlama 

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan Sosyalist Gelecek ve Planlama programında bu hafta, ikinci sempozyumun hazırlık çalıştayların iki bildiriyi ele aldık. Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı üyeleri fizyoterapist Banu Karahan ve iç hastalıkları uzmanı Eda Mermi tarafından sunulan bildiriler ile ilgili söyleşimizi yayınlıyoruz.

20.00 soL Bakış

AKP’nin Yaşam Tarzına Müdahale Adımları 

Türkiye yeni yıla derin bir ekonomik kriz ve ağır bir salgının ortasında giriyor. Giderek ülkeyi yönetemez hale gelen AKP ise halk üzerindeki baskıyı arttırarak otoriterleşiyor. soL Bakış 2020'nin son programında AKP’nin halkın yaşam tarzına müdahalelerini mercek altına alıyor. 

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