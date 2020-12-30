soL TV bugün iki programla izleyici karşısında

16.00 soL Bilim ve Aydınlanma

Sosyalist Gelecek ve Planlama

Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından hazırlanan Sosyalist Gelecek ve Planlama programında bu hafta, ikinci sempozyumun hazırlık çalıştayların iki bildiriyi ele aldık. Toplum Sağlığını Geliştirme ve Koruma Bilim Alanı üyeleri fizyoterapist Banu Karahan ve iç hastalıkları uzmanı Eda Mermi tarafından sunulan bildiriler ile ilgili söyleşimizi yayınlıyoruz.

20.00 soL Bakış

AKP’nin Yaşam Tarzına Müdahale Adımları

Türkiye yeni yıla derin bir ekonomik kriz ve ağır bir salgının ortasında giriyor. Giderek ülkeyi yönetemez hale gelen AKP ise halk üzerindeki baskıyı arttırarak otoriterleşiyor. soL Bakış 2020'nin son programında AKP’nin halkın yaşam tarzına müdahalelerini mercek altına alıyor.

soL TV'ye abone olmak için tıklayın