soL TV bugün iki programla izleyici karşısında

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Enver Aysever ve Gülcan Altan şairler üzerine sohbetlerine devam ediyor.
Dayanışma Meclisi Tartışıyor'da ise asgari ücret konuşuluyor.

Haber Merkezi

soL TV bugün Boyun Eğmeyen Şarkılar ve Dayanışma Meclisi Tartışıyor programlarıyla izleyici karşısında.

YouTube kanalından yayın yapan soL TV'de bugünün yayın akışı şöyle:

16.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Enver Aysever'le Şairlere Dair 

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Enver Aysever ve Gülcan Altan şairler üzerine sohbetlerine devam ediyor. Gülcan Altan şiirlerden bestelenmiş şarkılar seslendiriyor. 

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Asgari Ücret 

Dayanışma Meclisi Tartışıyor'da bu hafta komisyon görüşmeleriyle birlikte son günlerin tartışma konusu olan asgari ücret konuşuluyor. 

Moderatör: Rabia Deniz 
Konuşmacılar: Atilla Özsever, Hüseyin Özel, Selahattin Kural

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