soL TV bugün iki programla izleyici karşısında

soL TV bugün Boyun Eğmeyen Şarkılar ve Dayanışma Meclisi Tartışıyor programlarıyla izleyici karşısında.
YouTube kanalından yayın yapan soL TV'de bugünün yayın akışı şöyle:
16.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Enver Aysever'le Şairlere Dair
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Enver Aysever ve Gülcan Altan şairler üzerine sohbetlerine devam ediyor. Gülcan Altan şiirlerden bestelenmiş şarkılar seslendiriyor.
21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor
Asgari Ücret
Dayanışma Meclisi Tartışıyor'da bu hafta komisyon görüşmeleriyle birlikte son günlerin tartışma konusu olan asgari ücret konuşuluyor.
Moderatör: Rabia Deniz
Konuşmacılar: Atilla Özsever, Hüseyin Özel, Selahattin Kural