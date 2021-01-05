soL TV bugün dört programla izleyici karşısında olacak.

YouTube kanalından yayın yapan soL TV'nin yayın akışı şöyle:

16.00 Tarih ve Gelecek

Teşkilat-ı Mahsusa

2021'in ilk Tarih ve Gelecek programında Osmanlı İmparatorluğu'nun hakkında en fazla söylence üretilen gizli yapılanması Teşkilat-ı Mahsusa'yı Mehmet Bozkurt ile konuşuyoruz.

17.00 soL Bakış

Boğaziçi Üniversitesi'nde AKP'li Rektör Protestosu

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri AKP'li Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasına karşı 4 Ocak'ta bir eylem yaptı. Eylem alanından görüntüleri ve öğrenciler ile yaptığımız röportajları sizlerle paylaşıyoruz.

20.00 İşçiden

Asgari Ücret

Yılın ilk yayınında İşçiden'de 2020'nin son günlerinde açıklanan asgari ücret zammı gündeme alınıyor. Programda asgari ücretin neden ve nasıl belirlendiği üzerine kısa bilgiler verildikten sonra, konunun esas muhatabı olan işçilerden gelen görüşler izleyicilerle paylaşılıyor. İşçiden'de ayrıca Birlik Sendikası Genel Başkanı Zehra Güner Karaoğlu da asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

21.30 Burası Ankara

AST Neden Taşındı?

Burası Ankara’nın bu haftaki konuğu oyuncu, yönetmen ve Ankara Sanat Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hakan Güven. AST Bilkent Sahne’de gerçekleşen programda Hakan Güven AST’ın ve tiyatronun krizine dair açıklamalarda bulunurken AST’la ilgili merak edilen soruların cevaplarını da veriyor.