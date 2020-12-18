soL TV'de yayımlanan "Boyun Eğmeyen Şarkılar" programının yeni bölümünün konuğu Enver Aysever oldu.
Programda Gülcan Altan ve Enver Aysever, Sabahattin Ali'yi anlattı.
Haber Merkezi
soL TV | Boyun Eğmeyen Şarkılar: Enver Aysever'le Sabahattin Ali'ye dair
Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Gülcan Altan ve Enver Aysever, Sabahattin Ali'yi anlatıyor.
Haber Merkezi
soL TV'de yayımlanan "Boyun Eğmeyen Şarkılar" programının yeni bölümünün konuğu Enver Aysever oldu.
Programda Gülcan Altan ve Enver Aysever, Sabahattin Ali'yi anlattı.