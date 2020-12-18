soL TV | Boyun Eğmeyen Şarkılar: Enver Aysever'le Sabahattin Ali'ye dair

Bu hafta Boyun Eğmeyen Şarkılar'da Gülcan Altan ve Enver Aysever, Sabahattin Ali'yi anlatıyor.

Haber Merkezi

soL TV'de yayımlanan "Boyun Eğmeyen Şarkılar" programının yeni bölümünün konuğu Enver Aysever oldu.

Programda Gülcan Altan ve Enver Aysever, Sabahattin Ali'yi anlattı.