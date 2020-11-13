soL TV | Boyun Eğmeyen Şarkılar

soL TV’de "Boyun Eğmeyen Şarkılar" programı ilk programıyla izleyenleriyle buluştu.

Büyük insanlık, yaratıcı bir özne olarak ayağa kalktığı her kırılmada tarihe notunu düşerken bu notun yanına müzikal bir çentik atmayı hiç ihmal etmedi. Bu programda müzik tarihinden, halkların şarkılarından, mitolojilerden, farklı müzik türlerinden bahsedip hikayeler paylaşacak ve özel konuklarla beraber canlı performanslar sergileyecek olan Gülcan Altan sizleri müziğin renkli dünyasına davet ediyor…

İşte programın ilk bölümü: