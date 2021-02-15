soL TV | Barış Terkoğlu soruyor, Aydemir Güler ve Turgay Develi yanıtlıyor

19:00 soL Kültür - Seda Boy’un Atölyesinden
soL Kültür’de bu hafta sanatçı Seda Boy’u atölyesinde ziyaret ettik. Sanatçının üretim süreci, pandemi döneminin etkileri ve ilk kişisel sergisi “Beyaz Körlük” üzerine sohbet ettik.
21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor - Kurtuluş ile "yeniden kuruluş" arasında Türkiye siyaseti
Dayanışma Meslici Tartışıyor programında bu hafta güncel siyasi başlıklar değerlendiriliyor. Barış Terkoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları Turgay Develi ve Aydemir Güler.