soL TV | Barış Terkoğlu soruyor, Aydemir Güler ve Turgay Develi yanıtlıyor

soL TV'de bugün saat 19:00'da soL Kültür, 21:00'de Dayanışma Meclisi Tartışıyor programları var.

Haber Merkezi

19:00 soL Kültür - Seda Boy’un Atölyesinden

soL Kültür’de bu hafta sanatçı Seda Boy’u atölyesinde ziyaret ettik. Sanatçının üretim süreci, pandemi döneminin etkileri ve ilk kişisel sergisi “Beyaz Körlük” üzerine sohbet ettik.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor - Kurtuluş ile "yeniden kuruluş" arasında Türkiye siyaseti

Dayanışma Meslici Tartışıyor programında bu hafta güncel siyasi başlıklar değerlendiriliyor. Barış Terkoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek canlı yayın programının konuşmacıları Turgay Develi ve Aydemir Güler. 