Avrupa'ya soL Bakış'ta Hollanda seçim sonuçları, salgınla mücadele ve Avrupa'da aşı karmaşası ele alınıyor.
Tomris Cesuroğlu ve Mustafa Ayrancı, Anıl Acar'ın sorularını yanıtlıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Avrupa'ya soL Bakış: Hollanda seçimleri ve pandemi
Avrupa'ya soL Bakış'ta Hollanda seçim sonuçları, salgınla mücadele ve Avrupa'da aşı karmaşası ele alınıyor.
Haber Merkezi
Avrupa'ya soL Bakış'ta Hollanda seçim sonuçları, salgınla mücadele ve Avrupa'da aşı karmaşası ele alınıyor.
Tomris Cesuroğlu ve Mustafa Ayrancı, Anıl Acar'ın sorularını yanıtlıyor.