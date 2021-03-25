soL TV | Avrupa'ya soL Bakış: Hollanda seçimleri ve pandemi

Avrupa'ya soL Bakış'ta Hollanda seçim sonuçları, salgınla mücadele ve Avrupa'da aşı karmaşası ele alınıyor.

Haber Merkezi

Avrupa'ya soL Bakış'ta Hollanda seçim sonuçları, salgınla mücadele ve Avrupa'da aşı karmaşası ele alınıyor.

Tomris Cesuroğlu ve Mustafa Ayrancı, Anıl Acar'ın sorularını yanıtlıyor. 

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Hollanda'da Başbakan Rutte'nin partisi sandıktan birinci çıktı