soL TV | Avrupa'ya soL Bakış: Faşizmden kurtuluş - Zafer günü

Almanya'da faşizmin yükselişinden Sovyetler Birliği’nin büyük zaferine kadar ulaşan süreci Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Tevfik Taş ile konuşuyoruz.

Haber Merkezi

Almanya'da faşizmin yükselişinden Sovyetler Birliği’nin büyük zaferine kadar ulaşan süreci Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Tevfik Taş ile konuşuyoruz.

Avrupa'ya soL Bakış: Faşizmden kurtuluş - Zafer günü

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