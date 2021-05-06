Almanya'da faşizmin yükselişinden Sovyetler Birliği’nin büyük zaferine kadar ulaşan süreci Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Tevfik Taş ile konuşuyoruz.
Avrupa'ya soL Bakış: Faşizmden kurtuluş - Zafer günü
soL - İkizdere
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL TV | Avrupa'ya soL Bakış: Faşizmden kurtuluş - Zafer günü
Almanya'da faşizmin yükselişinden Sovyetler Birliği’nin büyük zaferine kadar ulaşan süreci Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Tevfik Taş ile konuşuyoruz.
Haber Merkezi
Almanya'da faşizmin yükselişinden Sovyetler Birliği’nin büyük zaferine kadar ulaşan süreci Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Tevfik Taş ile konuşuyoruz.
Avrupa'ya soL Bakış: Faşizmden kurtuluş - Zafer günü