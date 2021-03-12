soL TV | AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi?

soL TV'de bugün soL Mikrofon, Boyun Eğmeyen Şarkılar ve Ebeveyn Okulu programları yayınlanacak.

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soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon 
AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi? 

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP’nin hukuk ve ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler hakkındaki görüşlerini sorduk: AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi? 

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar 
Müzikte bas gitarın önemi üzerine 

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta bas gitarist Ferhat Hasanoğlu, bas gitarın özelliklerini ve orkestradaki önemini anlatıyor.

21.00 Ebeveyn Okulu
Evde hayat kime kolay? II

Ebeveyn Okulu programında bu hafta psikoterapist Dr. Nevin Eracar ve uzman psikolog Burak İsmanur pandeminin ev yaşamında öne çıkardıkları üzerine konuşmaya devam ediyor: Çocuğun bireyleşme ayrışma sürecinde okul-ev /ev-okul karmaşasının ruhsal ve gelişimsel etkileri neler?  Eşler arasında neler oluyor? Anne-baba olmak, karı-koca olmak. 

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