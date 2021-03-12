soL TV | AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi?

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi?

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP’nin hukuk ve ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler hakkındaki görüşlerini sorduk: AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi?

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Müzikte bas gitarın önemi üzerine

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta bas gitarist Ferhat Hasanoğlu, bas gitarın özelliklerini ve orkestradaki önemini anlatıyor.

21.00 Ebeveyn Okulu

Evde hayat kime kolay? II

Ebeveyn Okulu programında bu hafta psikoterapist Dr. Nevin Eracar ve uzman psikolog Burak İsmanur pandeminin ev yaşamında öne çıkardıkları üzerine konuşmaya devam ediyor: Çocuğun bireyleşme ayrışma sürecinde okul-ev /ev-okul karmaşasının ruhsal ve gelişimsel etkileri neler? Eşler arasında neler oluyor? Anne-baba olmak, karı-koca olmak.