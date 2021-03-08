soL TV | 8 Mart ve Türkiye'de Kadının Durumu

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19:00 soL Kültür

Müzikal Cümle

soL Kültür’de bu hafta Ulaş Özer ve Yusuf Yalçın ilkel toplumlarda müziğin ortaya çıkışından tarım toplumlarında kullanımına, ortaçağ dini müziğinden sınıflı toplumlarda farklı biçimsel özellikler kazanan müziğin gelişiminin izini; müzikal cümle nedir, yapısı nasıldır soruları eşliğinde sürüyor.

21:00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

8 Mart ve Türkiye'de Kadının Durumu

Dayanışma Meslici Tartışıyor programında bu hafta 8 Mart ve Türkiye'de kadının durumu tartışılıyor. Perihan Sarı moderatörlüğünde gerçekleşecek programın konuşmacıları Aslıhan Çakaloğlu, Ekin Şen ve Müjde Tozbey.