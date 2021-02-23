soL TV | 2023'e doğru!

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19:00 Tarih ve Gelecek

1921 Anayasası

1921 Anayasası hukuk tekniği açısından nasıl bir anayasaydı? Hangi tarihsel sürecin ürünü olarak şekillendi? Şimdi neden gündeme geldi? Volkan Algan'ın sorularını araştırmacı tarihçi Barış Zeren ve Kamu Hukuku tarihi doktoru Mehmet Cemil Ozansü yanıtlıyor.

20:00 İşçiden

Evden çalışma: Ofisten uzak, patrona yakın

İşçiden, bu hafta uzaktan çalışma biçimlerini gündemine alıyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Ocak 2021 Evden Çalışma raporunun ele alındığı programda, Türkiye’den Koç Holding ve Akbank’ın arka arkaya gelen kalıcı uzaktan çalışma açıklamaları, konunun doğrudan muhattabı işçilerle konuşuluyor.

21:30 Burası Ankara

2023'e doğru!

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu akademisyen-yazar Fatih Yaşlı oldu. Programda ABD-Erdoğan ilişkilerinden, Erdoğan'ın krizi ötelemek için yaptıklarına, Kadıköy işçileri grevinin işaret ettiği gerçeklerden TKP'nin 2023 için yaptığı çağrıya pek çok başlıkta Yaşlı'nın değerlendirmeleri izleyiciyle buluşuyor.