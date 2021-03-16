soL TV | 150. yılında Paris Komünü...

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.00 Tarih ve Gelecek

Paris Komünü

Tarih ve Gelecek programının bu bölümünde 150. yılı dolayısıyla Paris Komünü ele alınıyor. Komün nasıl ortaya çıktı, neleri başarı, neleri başaramadı? İnsanlığa ne miras bıraktı? Marx, Lenin, Engels Komün hakkında ne söylediler? Volkan Algan sordu, Oğuz Kavala yanıtladı.

20.00 İşçiden

İstatistiksel rakam değil, özneleriz!

İşçiden bu hafta, ülkenin geleceğini ifade eden genç işgücünü gündeme alıyor. Programda, ülkede genç işgücünün durumu önce temel göstergelerle ele alınırken sonra genç işçiler kendileri anlatıyor.

21.30 Burası Ankara

Kimin için anayasa

Burası Ankara'nın bu haftaki konuğu eski Anayasa Mahkemesi Raportörü Ali Rıza Aydın. Aydın, AKP'nin başlattığı yeni anayasa tartışmalarını, 1921 anayasası referansını, AKP'nin laikliğe yaklaşımını ve anayasa gündemindeki gerçek niyetini anlatıyor.