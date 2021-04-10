SOL Parti'ye 'İstanbul Sözleşmesi' gözaltısı

SOL Parti il ve ilçe örgütlerine yönelik İstanbul Sözleşmesi gözaltılarına bugün Uşak'ta bir yenisi eklendi.
"İstanbul Sözleşmesi Bizimdir, Tek Adam Kararı Hükümsüzdür" pankartı nedeniyle Hopa, Borçka, Artvin, Trabzon il ve ilçe yöneticileri gözaltına alınmış, parti binalarındaki pankartlara el konulmuştu.
Gözaltılar bugün de Uşak’ta sürdü. SOL Parti PM üyesi Mahmut Uludağ ve İl Başkanı Fikri Mıdık, dün astıkları pankart nedeniyle sabah saatlerinde gözaltına alınarak, savcılığa sevk edildi.
Uludağ ve Mıdık, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.