Sol Parti'den Çarşamba'da BES patronları hakkında suç duyurusu

Sol Parti Samsun İl Örgütü bir üyelerinin BES patronları ve yerel bir gazete tarafından ‘provokatör’ ilan edilerek hedef gösterilmesi üzerine şirket ve gazete hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu öncesinde yapılan basın açıklamasına kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Açıklamada şirkete Çarşamba ve Samsun Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bürokrasi ve AKP hükümetinin desteğiyle santral kurma ve çalıştırma cesareti verildiğine dikkat çekildi.

Açıklamayı Sol Parti adına Coşkun Konca yaptı. Konca santrale karşı mücadelede yöre halkının mücadelesinin yanında olduklarını belirterek şöyle konuştu:

“Arkadaşımızın katıldıkları yasal ve meşru eylemlerdeki fotoğraflarını, sosyal medya hesaplarındaki görüntülerini kullanarak, ‘marjinal sol’ gibi akıllarınca küçültmeye ve yaftalamada bulunmaya kalkmışlar. Santrale karşı düzenlenen bir eylemde halkla birlikte demokratik haklarını kullanan üyemiz ve arkadaşımıza, şirket suç duyurusunda bulunacağını belirtmiş.



Asıl suçlu kim? Gerekli yasal izinleri almadan, hukukun arkasından dolanarak, yaptım oldu anlayışıyla birçok tepkiye ve halka rağmen tarım arazisinin ortasına çevreyi katledecek bir santrali kuranlar mı, yoksa bunun karşısında doğasını, tarımını, yöre insanının ve canlılarının sağlığını düşünen, santrale karşı tepkisini dile getirenler mi?

Bizler Sol Partililer olarak fikirlerimizi her türlü alanda sakınmadan her yerde söylüyoruz. Solculuğumuzdan, devrimci demokratik mücadelemizden onur duyuyoruz. Ülkemizi bir avuç sermayedarın sömürmesine, doğamızı talan etmesine, kamu kaynaklarını yağmalamasına karşı mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Bizler çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakmak için mücadele ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bizler buradayız.

Bizleri köşelerinden hedef göstermeye çalışan gazetecilere, bu haberi yapan ve yaptıranlara da sesleniyoruz. Hedef göstermeye çalıştığınız arkadaşımızın ve mücadele eden halkımızın yanındayız. Yaptığınız habere başvurduğunuz suç duyurusuna karşı bizler karşı suç duyurusunda bulunarak hukuki süreci başlatacağız ve takipçisi olacağız.

Sol Parti olarak her yerde olduğu gibi Çarşamba’da da doğayı talan etmek üzerine kurulu politikalara karşı sonuna kadar direneceğiz ve kazanan biz olacağız. Sizler ve yağmacı politikalarınız tarihin çöplüğüne karışırken, bizler halkımızla birlikte ülkemizin güzel geleceğine sahip çıkacak, kapitalizmin insan öğüten sömürü çarklarına son verecek, eşitlikçi, özgürlükçü, kamucu bir ülke kuracağız.”

