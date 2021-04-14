Sol Parti Dolmabahçe'de ABD gemilerini protesto etti

Ukrayna üzerinden ABD ve Rusya arasında Karadeniz'de yaşanan gerginlik tırmanırken, Türkiye'nin izin vermesiyle ABD Karadeniz'e gemilerini yolladı.

Türkiye'nin Ukrayna hükümetiyle işbirliğini artırdığı ve Karadeniz'de NATO planlarına yeşil ışık yaktığı bir dönemde artan gerginlik Montrö tartışmasını da yeniden gündeme getirmişti.

Sol Parti ABD gemilerinin Karadeniz'e geçişini 68 gençliğinin ABD askerini denize dökmeleriyle hafızalarda yer eden Dolmabahçe'de protesto etti.

Sol Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

ABD donanmasının Karadeniz'e gelişini İstanbul Dolmabahçe'de protesto ettik. #YankeGoHome Karadeniz'in ABD ve NATO denizi olmasına, AKP'nin ülkemizi emperyalizmin savaş politikasına dahil etmesine izin vermeyeceğiz. #YaşasınTamBağımsızTürkiye