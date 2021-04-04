SOL Parti: Darbe yaygarasının ardında Amerikancılık var

SOL Parti 104 emekli amiralin bildirisi üzerine iktidar blokunun yarattığı tartışmayla ilgili açıklama yaptı.
Yaşanan gerilimin ABD'deki seçimleri takiben hükümetin yeni yol arama çabalarının parçası olduğunu belirten SOL Parti "AKP, Biden sonrası oluşmaya başlayan ABD emperyalizminin yeni politikalarına dahil olacak bir yol arıyor. Bunun için, Biden'ın açık hedef olarak ilan ettiği Rusya'ya karşı, ABD'nin taleplerini karşılamak üzere hazırlıklar yapılıyor. Görüldüğü kadarıyla ABD'nin Karadeniz'deki askeri gücünü arttırma hamleleri Saray iktidarı tarafından da destekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.
"'Ey Amerika' döneminden, 'ABD'ye telgraf' dönemine" geçildiğini söyleyen SOL Parti, "Amerika'ya karşı durduğu" gerekçesiyle AKP iktidarına destek verenlerin 'yetmez ama evet'çi durumuna düşüp pişman olduklarını da ifade etti.
SOL Parti'nin açıklamasının tamamı şöyle: