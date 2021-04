SOL Parti Artvin İl Başkanı darp edilerek gözaltına alındı

Artvin’de İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesine tepki içeren pankartı binasına asan SOL Parti hakkında savcılık tarafından arama ve el koyma kararı verildi. Polis, SOL Parti Artvin İl Örgütü’nün kapısına geldi.

BirGün'de yer alan habere göre, SOL Parti, Artvin’de ilk olarak Hopa İlçe Örgütü’ne İstanbul Sözleşmesi hakkında pankart asmış, polis pankartı gece kaldırmıştı. Ardından Borçka İlçe Örgütü ve Artvin İl Örgütü’nde aynı pankartlar asılmış, partinin yöneticileri gözaltına alınıp ifadeleri ardından serbest bırakılmıştı.

Binalarındaki İstanbul Sözleşmesi Pankartı’nı kaldırmayan SOL Parti hakkında, bugün savcılık tarafından arama ve pankarta el koyma kararı verildiği bildirildi.

SOL Parti Artvin İl Başkanı Sercan Dede, polisin parti binasına gelmesinden kısa süre sonra gözaltına alındı. Dede, 4 arkadaşıyla birlikte gözaltına alındığı sırada darp edildiğini kaydetti.

SOL Parti Genel Merkezi, Artvin'de yaşanan gelişmeler üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Parti, "Artvin İl Binamız, İstanbul Sözleşmesi Bizim, pankartı nedeniyle savcılık kararıyla aranıyor. Şeriatçı azgın azınlığın talebiyle kadınların haklarını ve laikliği tümden yok etmeye çalışan iktidara karşı SOL Parti, sesini her yerde ve her koşulda yükseltmeye devam edecek. Polis, Artvin İl Başkanımız Sercan Dede ve 4 il yöneticimizi gözaltına aldı. Parti binamız baskın yaparak, pankartı almak isteyenler bilsin ki, o pankartı Artvin’de ve ülkenin her sokağında görmeye devam edeceksiniz" dedi.