soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP kongrelerini sorduk. Halka her yer yasakken AKP’nin kongreler yapmasını nasıl buluyorsunuz?
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da halka AKP kongrelerini sorduk
soL Mikrofon'da bu hafta halka her yer yasakken AKP'nin kongreler yapması hakkındaki görüşlerini sorduk.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP kongrelerini sorduk. Halka her yer yasakken AKP’nin kongreler yapmasını nasıl buluyorsunuz?
soL TV'de yayında: