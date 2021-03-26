soL Mikrofon'da halka AKP kongrelerini sorduk

soL Mikrofon'da bu hafta halka her yer yasakken AKP'nin kongreler yapması hakkındaki görüşlerini sorduk.

Haber Merkezi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP kongrelerini sorduk. Halka her yer yasakken AKP’nin kongreler yapmasını nasıl buluyorsunuz? 

soL TV'de yayında: