soL Mikrofon'da bu hafta: HDP'nin kapatılması davası

soL Mikrofon, halka HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili görüşlerini soruyor.

Haber Merkezi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılma davası hakkında görüşlerini soruyoruz. Doğru buluyor musunuz, neden yapılıyor?

soL TV'de yayında:

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