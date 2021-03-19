soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılma davası hakkında görüşlerini soruyoruz. Doğru buluyor musunuz, neden yapılıyor?
soL TV'de yayında:
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta: HDP'nin kapatılması davası
soL Mikrofon, halka HDP'nin kapatılması davasıyla ilgili görüşlerini soruyor.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Gergerlioğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi ve HDP'nin kapatılma davası hakkında görüşlerini soruyoruz. Doğru buluyor musunuz, neden yapılıyor?
soL TV'de yayında: