soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi hakkındaki görüşlerini sorduk. İktidarın kısıtlamaları kontrollü yumuşatma kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
soL TV'de yayında:
soL Mikrofon'da bu hafta: Covid-19 kararları
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza kısıtlamaların gevşetilmesi hakkındaki görüşlerini sorduk.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi hakkındaki görüşlerini sorduk. İktidarın kısıtlamaları kontrollü yumuşatma kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?
soL TV'de yayında: