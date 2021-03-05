soL Mikrofon'da bu hafta: Covid-19 kararları

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza kısıtlamaların gevşetilmesi hakkındaki görüşlerini sorduk.

Haber Merkezi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesi hakkındaki görüşlerini sorduk. İktidarın kısıtlamaları kontrollü yumuşatma kararlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

soL TV'de yayında:

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