soL Mikrofon: Törenle patates soğan dağıtımı

soL TV'de bugün soL Mikrofon, Boyun Eğmeyen Şarkılar ve Ebeveyn Okulu programları yayınlanacak.

Haber Merkezi

soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon 
Törenle patates soğan dağıtımı

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza patates, soğan dağıtımının devlet töreniyle karşılanması hakkındaki görüşlerini sorduk. 

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar 
Arabesk müziğin tarihi ve toplum üzerindeki etkileri

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin tarihi ve topluma etkileri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor. 

21.00 Ebeveyn Okulu 
Okullarda rehberlik eğitiminin önemi

Ebeveyn Okulu programında bu hafta eğitimde rehberlik öğretmeninin rolü ile öğrencilerin kolektif çalışmasının önemi ve sonuçları tartışılıyor.

Haber

GÖRÜŞ | Patates-soğan gündemi: Plansızlık ve piyasanın sonucu