soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:

19.30 soL Mikrofon

Törenle patates soğan dağıtımı

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza patates, soğan dağıtımının devlet töreniyle karşılanması hakkındaki görüşlerini sorduk.

20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar

Arabesk müziğin tarihi ve toplum üzerindeki etkileri

Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin tarihi ve topluma etkileri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.

21.00 Ebeveyn Okulu

Okullarda rehberlik eğitiminin önemi

Ebeveyn Okulu programında bu hafta eğitimde rehberlik öğretmeninin rolü ile öğrencilerin kolektif çalışmasının önemi ve sonuçları tartışılıyor.