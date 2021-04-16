soL TV'nin bugünkü yayın akışı şöyle:
19.30 soL Mikrofon
Törenle patates soğan dağıtımı
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza patates, soğan dağıtımının devlet töreniyle karşılanması hakkındaki görüşlerini sorduk.
20.00 Boyun Eğmeyen Şarkılar
Arabesk müziğin tarihi ve toplum üzerindeki etkileri
Boyun Eğmeyen Şarkılar programında bu hafta Gülcan Altan ve Murat Güner arabesk müziğin tarihi ve topluma etkileri üzerine bir sohbet gerçekleştiriyor.
21.00 Ebeveyn Okulu
Okullarda rehberlik eğitiminin önemi
Ebeveyn Okulu programında bu hafta eğitimde rehberlik öğretmeninin rolü ile öğrencilerin kolektif çalışmasının önemi ve sonuçları tartışılıyor.