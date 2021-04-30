soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza "tam kapanma" kararı ve alkollü içki satış yasağı hakkındaki görüşlerini sorduk.
"Tam kapanma kararı alındı ama neden bir ekonomik destek paketi açıklanmadı?"
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
soL Mikrofon: Tam kapanma ve içki yasağı
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza 'tam kapanma' ve alkollü içki yasağını soruyoruz.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza "tam kapanma" kararı ve alkollü içki satış yasağı hakkındaki görüşlerini sorduk.
"Tam kapanma kararı alındı ama neden bir ekonomik destek paketi açıklanmadı?"
soL TV'de yayında: