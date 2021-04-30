soL Mikrofon: Tam kapanma ve içki yasağı

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza 'tam kapanma' ve alkollü içki yasağını soruyoruz.

Haber Merkezi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza "tam kapanma" kararı ve alkollü içki satış yasağı hakkındaki görüşlerini sorduk.

"Tam kapanma kararı alındı ama neden bir ekonomik destek paketi açıklanmadı?"

soL TV'de yayında:

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