soL Mikrofon halka artan gıda fiyatlarını soruyor

soL Mikrofon'un bu haftaki gündeminde artan gıda fiyatları var: Sebep aracılar mı yoksa iktidar mı?

Haber Merkezi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza gıda fiyatlarının hızla artmasının sebebi hakkındaki görüşlerini sorduk: "Gıda fiyatlarının artmasının sebebi aracılar mı yoksa iktidar mı?".

Saat 19.30'da soLTV'de:

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