soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza gıda fiyatlarının hızla artmasının sebebi hakkındaki görüşlerini sorduk: "Gıda fiyatlarının artmasının sebebi aracılar mı yoksa iktidar mı?".
Saat 19.30'da soLTV'de:
Haber Merkezi
aslı inanmışık
soL Mikrofon halka artan gıda fiyatlarını soruyor
soL Mikrofon'un bu haftaki gündeminde artan gıda fiyatları var: Sebep aracılar mı yoksa iktidar mı?
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza gıda fiyatlarının hızla artmasının sebebi hakkındaki görüşlerini sorduk: "Gıda fiyatlarının artmasının sebebi aracılar mı yoksa iktidar mı?".
Saat 19.30'da soLTV'de: