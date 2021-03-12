soL Mikrofon halka AKP'nin 'reformları'nı soruyor

soL Mikrofon bu hafta halka AKP'nin hukuk ve ekonomi alanında yaptığı düzenlemeleri soruyor.

Haber Merkezi

soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP’nin hukuk ve ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler hakkındaki görüşlerini sorduk. 

"AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi?"

soLTV'de yayında:

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