soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP’nin hukuk ve ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler hakkındaki görüşlerini sorduk.
"AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi?"
soLTV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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soL Mikrofon halka AKP'nin 'reformları'nı soruyor
soL Mikrofon bu hafta halka AKP'nin hukuk ve ekonomi alanında yaptığı düzenlemeleri soruyor.
Haber Merkezi
soL Mikrofon'da bu hafta halkımıza AKP’nin hukuk ve ekonomi alanında yaptığı düzenlemeler hakkındaki görüşlerini sorduk.
"AKP hukuk ve ekonomi reformu yapabilir mi?"
soLTV'de yayında: