soL Mikrofon bu hafta Gebze'de.
Halkımıza yargılama süreçleri ve alınan kararlar hakkındaki görüşlerini sorduk. "Yargı adalet dağıtıyor mu?"
soL Mikrofon saat 19:30'da soLTV'de:
Kaya Emre Uzmay
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Yavuz Karamahmutoğlu
soL Mikrofon bu hafta Gebze'de: Yargı adalet dağıtıyor mu?
soL Mikrofon'u bu hafta Gebzelilere yönelttik: Yargı adalet dağıtıyor mu?
Haber Merkezi
soL Mikrofon bu hafta Gebze'de.
Halkımıza yargılama süreçleri ve alınan kararlar hakkındaki görüşlerini sorduk. "Yargı adalet dağıtıyor mu?"
soL Mikrofon saat 19:30'da soLTV'de: