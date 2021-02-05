soL Mikrofon bu hafta Gebze'de: Yargı adalet dağıtıyor mu?

soL Mikrofon'u bu hafta Gebzelilere yönelttik: Yargı adalet dağıtıyor mu?

Haber Merkezi

soL Mikrofon bu hafta Gebze'de.

Halkımıza yargılama süreçleri ve alınan kararlar hakkındaki görüşlerini sorduk. "Yargı adalet dağıtıyor mu?"  

soL Mikrofon saat 19:30'da soLTV'de: 

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