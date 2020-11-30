soL Kültür'e bu hafta Dengin Ceyhan konuk oldu

soL Kültür'e bu hafta piyanist Dengin Ceyhan konuk oldu.

Haber Merkezi

soL TV'nin programı soLKültür'de bu hafta piyanist Dengin Ceyhan'la Ekim ayında yayınlanan "Dengin Plays Chopin Nocturnes" albümü ve pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadıkları üzerine konuşuldu.

soL Kültür'ü buradan izleyebilirsiniz:

İlgili Haber

soL TV'de 30 Kasım programı

İlgili Haber

Dengin Ceyhan ile son yayınlanan albümü hakkında konuştuk