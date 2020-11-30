soL TV'nin programı soLKültür'de bu hafta piyanist Dengin Ceyhan'la Ekim ayında yayınlanan "Dengin Plays Chopin Nocturnes" albümü ve pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadıkları üzerine konuşuldu.
soL Kültür'ü buradan izleyebilirsiniz:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
soL Kültür'e bu hafta Dengin Ceyhan konuk oldu
soL Kültür'e bu hafta piyanist Dengin Ceyhan konuk oldu.
Haber Merkezi
soL TV'nin programı soLKültür'de bu hafta piyanist Dengin Ceyhan'la Ekim ayında yayınlanan "Dengin Plays Chopin Nocturnes" albümü ve pandemi döneminde müzisyenlerin yaşadıkları üzerine konuşuldu.
soL Kültür'ü buradan izleyebilirsiniz: