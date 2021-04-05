soL Kültür'de Renkli Kütüphane: Çocuklar için bilim kitapları

soL Kültür'de bu hafta Renkli Kütüphane'de yazar, bilim insanı Zelal Özgür Durmuş'la çocuklar için evrim kitapları ve bilim kitapları seçerken nelere dikkat etmeliyiz konusunda sohbet ettik.

Çocuklar için bilim kitapları her yaşta onların ufkunu açacak, yeni şeyler öğrenme isteğini destekleyecek, çocuk kütüphanesinin olmazsa olmaz başlıkları. Özellikle bilimsel içeriklerin okul müfredatından kaldırılması, bilim kitaplarının izini sürmek, iyi kitapları çocukların hayatına sokmak için daha duyarlı olmayı gerektiriyor.

Durmuş, çocuklar için evrim kitapları ve bilim kitapları seçerken nelere dikkat etmek gerektiğini anlatıyor.

soL TV'de yayında: