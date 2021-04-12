soL Kültür programına bu hafta Oyun Sandalı ekibinden Cansu Fırıncı ve Harun Güzeloğlu konuk oluyor.
Konuklarımız ile 21 Nisan tarihinde canlı yayın gösterimiyle dünya prömiyeri yapacak olan oyunları Manifesto üzerine konuştuk.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Bilim ve Aydınlanma
Haber Merkezi
Tevfik Taş
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Kültür'de Oyun Sandalı ekibi Manifesto'yu anlatıyor
soL Kültür'ün bu haftaki konukları Oyun Sandalı ekibinden Cansu Fırıncı ve Harun Güzeloğlu, 21 Nisan'da dünya prömiyerini yapacak olan Manifesto'yu anlatıyor.
Haber Merkezi
soL Kültür programına bu hafta Oyun Sandalı ekibinden Cansu Fırıncı ve Harun Güzeloğlu konuk oluyor.
Konuklarımız ile 21 Nisan tarihinde canlı yayın gösterimiyle dünya prömiyeri yapacak olan oyunları Manifesto üzerine konuştuk.
soL TV'de yayında: