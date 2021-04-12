soL Kültür'de Oyun Sandalı ekibi Manifesto'yu anlatıyor

soL Kültür programına bu hafta Oyun Sandalı ekibinden Cansu Fırıncı ve Harun Güzeloğlu konuk oluyor.

Konuklarımız ile 21 Nisan tarihinde canlı yayın gösterimiyle dünya prömiyeri yapacak olan oyunları Manifesto üzerine konuştuk.

soL TV'de yayında: