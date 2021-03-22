soL Kültür’de bu hafta ressam İrfan Ertel, Tunç Tatoğlu ile birlikte halk müziği ustası, aydınlanma savaşçısı Ruhi Su'ya dair bir sohbet gerçekleştirdi.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Kültür'de bu hafta: Aydınlanma savaşçısı Ruhi Su
soL Kültür programında İrfan Ertel, Tunç Tatoğlu ile birlikte Ruhi Su'ya dair söyleşiyor.
Haber Merkezi
soL Kültür’de bu hafta ressam İrfan Ertel, Tunç Tatoğlu ile birlikte halk müziği ustası, aydınlanma savaşçısı Ruhi Su'ya dair bir sohbet gerçekleştirdi.
soL TV'de yayında: