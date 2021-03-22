soL Kültür'de bu hafta: Aydınlanma savaşçısı Ruhi Su

soL Kültür programında İrfan Ertel, Tunç Tatoğlu ile birlikte Ruhi Su'ya dair söyleşiyor.

Haber Merkezi

soL Kültür’de bu hafta ressam İrfan Ertel, Tunç Tatoğlu ile birlikte halk müziği ustası, aydınlanma savaşçısı Ruhi Su'ya dair bir sohbet gerçekleştirdi.

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