soL Kültür'ün bu haftaki konuğu Asaf Güven Aksel. Yazar, yeni çıkan kitabı “Çocuk Buğu Bir de Biz” ile ilgili İmran Aydın Tali’nin sorularını yanıtlıyor.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Kültür: Çocuk Buğu Bir de Biz
soL Kültür'ün konuğu Asaf Güven Aksel, yeni kitabı 'Çocuk Buğu Bir de Biz' ile ilgili İmran Aydın Tali'nin sorularını yanıtlıyor.
Haber Merkezi
soL Kültür'ün bu haftaki konuğu Asaf Güven Aksel. Yazar, yeni çıkan kitabı “Çocuk Buğu Bir de Biz” ile ilgili İmran Aydın Tali’nin sorularını yanıtlıyor.
soL TV'de yayında: