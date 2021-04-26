soL Kültür: Çocuk Buğu Bir de Biz

soL Kültür'ün konuğu Asaf Güven Aksel, yeni kitabı 'Çocuk Buğu Bir de Biz' ile ilgili İmran Aydın Tali'nin sorularını yanıtlıyor.

Haber Merkezi

soL Kültür'ün bu haftaki konuğu Asaf Güven Aksel. Yazar, yeni çıkan kitabı “Çocuk Buğu Bir de Biz” ile ilgili İmran Aydın Tali’nin sorularını yanıtlıyor.

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