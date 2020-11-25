soL Bilim ve Aydınlanma: Şiddetin, eşitsizliğin, hastalıkların kökeni...

Bilim ve Aydınlanma Akademisi her çarşamba soL TV'de Bilim ve Aydınlanma programları ile karşınızda olacak.

Aylık olarak dört farklı içeriğe sahip olan programların temalarından biri de "Aydınlanma Sohbetleri".

Bu haftaki aydınlanma sohbetimizde konuğumuz Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal ile şiddetin, eşitsizliğin, hastalıkların kökenini konuştuk. İnsanlığın Anadolu'daki tarihini antropolojik yöntemleri kullanarak inceleyen Prof. Dr. Erdal ile "geçmişi anlamak" üzerine Ezgi Altınışık'ın gerçekleştirdiği söyleşiyi yayınlıyoruz.