soL Bilim ve Aydınlanma: Karl Popper ve Yanlışlamacılığı

soL TV'de yayınlanan Bilim ve Aydınlanma programında bu hafta Karl Popper’ın yanlışlamacılık kuramının içeriği konuşuldu. Yanlışlamacılık kuramının iç tutarsızlıkları ele alınırken, bilim tarihinin Popper’ın çizdiği çizgide ilerlemeyişine de değinildi.

Programın duyurusu şöyle:

"Bilim ve Aydınlanma Akademisi tarafından düzenlenen aydınlanma sohbetlerinde bu haftaki konumuz Karl Popper ve yanlışlamacılığı. Konuğumuz Sercan Kabakçı ile Karl Popper’ın yanlışlamacılık kuramının içeriğini ve yanlışlamacılığın neyi amaçladığını konuştuk. Kıvanç Ünlütürk’ün gerçekleştirdiği söyleşide, yanlışlamacılık kuramının iç tutarsızlıklarını ele aldığımız gibi, bilim tarihinin Popper’ın çizdiği çizgide ilerlemeyişine de değindik. Bununla birlikte, Popper’ın yapmaya çalıştığı bilim-sahte bilim ayrımının gerçekte nasıl olması gerektiğini tartıştık."