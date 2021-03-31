soL Bilim ve Aydınlanma: 1 milyon yıllık antik DNA

soL TV'de yayınlanan soL Bilim ve Aydınlanma programında 1 milyon yıllık mamut DNA'sı ve mamutların evrimsel tarihi konuşuluyor.

Sibirya'da yıl boyu sürekli donmuş halde bulunan ve permafrost adı verilen buz tabakasında, 1 milyon yıldan daha eski olduğu hesaplanan iki mamut örneğinden DNA elde edilmiş, sonuçlar mamut evrimine dair şaşırtıcı bulgular sunmuştu.

Çalışmayı yapan ekipte bulunan Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyolojik Bilimler Bölümü araştırmacılarından Ekin Sağlıcan, soL TV Ankara stüdyosunda Ezgi Altınışık'ın konuğu oldu.