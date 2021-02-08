soL Bakış'ta bugün: Ucuz ekmek uğruna..

soL TV'de bugünün programı şu şekilde:

19.00 soL Kültür

Brecht - Berio - Eco üçgeni: Açıklık ve politika nerede kesişir?

soL Kültür'de bu hafta 123. doğum günü vesilesiyle Bertolt Brecht üzerine söyleştik. Konuğumuz Yiğit Özatalay'ın Gelenek Dergisi'nin 152. sayısında yayınlanan "Brecht - Berio - Eco üçgeni: Açıklık ve politika nerede kesişir?" makalesi çerçevesinde Brecht'in öneminin ve gücünün nereden geldiğini konuştuk.

İlgili makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

20.00 soL Bakış

Ucuz ekmek uğruna..

Salgınla birlikte derinleşen ekonomik kriz ile birlikte alım gücü düşen yurttaşlar ucuz ekmek için halk ekmek büfeleri önünde kuyruklar oluşturuyor. soL Bakış Gazi Mahallesindeki ekmek kuyruklarını mercek altına alıyor.

21.00 Dayanışma Meclisi Tartışıyor

Çevre ve iklim sorunlarının kaynağında ne var?

Dayanışma Meclisi Tartışıyor programında bu hafta çevre ve iklim sorunlarının kaynağı tartışılıyor. Rabia Deniz moderatörlüğünde gerçekleşecek olan canlı yayın programının konuşmacıları Ahmet Soysal ve Tahir Öngür.