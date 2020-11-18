soL Bakış'ta bugün: 7 Haziran'dan bu yana barış süreci

HDP, 7 Haziran seçimlerinden bu yana iktidarın ağır saldırısı altında. Binlerce üyesi tutuklu, neredeyse kazandığı bütün belediyelere el konuldu. Parti yöneticileri görevlerinden el çektirilen belediye başkanları cezaevlerinde bir türlü başlamayan yargı sürecini bekliyor.

Bütün bunlar "çözüm süreci" adı verilen bir yaklaşımın rafa kaldırılması ile yakından ilgili. Ama o sürecin nasıl ve neden rafa kaldırıldığı hâlâ karanlıkta.

O karanlığı yırtan ilk açıklama hapisteki Selahattin Demirtaş'tan gelmişti. İkincisi geçen hafta partinin eski milletvekili ve belediye başkanı siyasi göçmen Osman Baydemir tarafından yapıldı.

soL Bakış o iki açıklamanın izini sürdü.