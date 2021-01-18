soL Bakış'ta bu akşam: Krizin ve salgının yükünü omuzlayanlar

Ülkemiz ağır bir ekonomik kriz ve ağır bir salgınla mücadele ediyor. Bu mücadelede krizin ve salgının bütün yükünü omuzlayanlar her zaman olduğu gibi emekçiler. Düşük ücretlerle, güvencesiz salgına rağmen çalışmaya zorlanan işçi sınıfı 2020 yılını ağır kayıplarla kapattı.

soL Bakış salgında ve krizde işçi sınıfının durumunu mercek altına aldı.

2020 yılında Covid-19 nedenli ölümlerin iş cinayetlerini yüzde 30 artırdığına işaret edilen programda krizin ve salgının yükü omuzlarına yüklenen işçi sınıfının İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre en az 2 bin 427 kayıp verdiği hatırlatıldı.

Bu rakamların basına yansıyan haberlerden, ailelerin verdiği bilgilerden, sendikaların açıklamalarından derlenebildiğine dikkat çekilen soL Bakış'ta "Bir yılda kayda geçirilmiş 2 bin 500 işçi. Her biri önlenebilir birer cinayet" denilerek aralarında dünyanın dört bir yanından ekmeğini kazanmak için bu "cehennemin" içine sürüklenmiş yüzü aşkın başka uluslardan emekçinin de yer aldığı vurgulandı.

Raporun ayrıntılarına değinilen programda "Bu sayılar da gösteriyor ki işçi sınıfının dini, ulusu veya ırkı yok. Onlar bütün bu kategorilerin ötesinde basit birer emekçi... Onun için onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi" ifadeleri yer aldı.

Saat 20.00'de soL TV'de yayınlanan programı aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz: