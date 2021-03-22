soL Bakış: Kadınlar sokakta

soL Bakış, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini protesto ederek ülkenin pek çok şehrinde sokağa çıkan kadınların arasında.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadınlar pek çok şehirde sokaklara çıktı. soL Bakış kararı protesto eden kadınların arasındaydı.

soL TV'de yayında: