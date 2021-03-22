AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadınlar pek çok şehirde sokaklara çıktı. soL Bakış kararı protesto eden kadınların arasındaydı.
soL TV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
soL Bakış: Kadınlar sokakta
soL Bakış, İstanbul Sözleşmesi'nin feshini protesto ederek ülkenin pek çok şehrinde sokağa çıkan kadınların arasında.
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin ardından kadınlar pek çok şehirde sokaklara çıktı. soL Bakış kararı protesto eden kadınların arasındaydı.
soL TV'de yayında: