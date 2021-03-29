İzmir depreminde 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alana park yapılması için verilen sözlerin tutulması talebiyle depremzedeler basın açıklaması yaptı.
soL Bakış o görüntüleri sizlerle paylaşıyor.
soLTV'de yayında:
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Eren Selanik
soL Bakış: İzmirliler Rıza Bey Apartmanı park olsun diye toplandı
İzmir'de Rıza Bey Apartmanı'nın park yapılması için depremzedeler tarafından yapılan basın açıklamasının görüntüleri soL Bakış'ta...
Haber Merkezi
İzmir depreminde 37 kişinin yaşamını yitirdiği Rıza Bey Apartmanı'nın bulunduğu alana park yapılması için verilen sözlerin tutulması talebiyle depremzedeler basın açıklaması yaptı.
soL Bakış o görüntüleri sizlerle paylaşıyor.
soLTV'de yayında: