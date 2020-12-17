soL Bakış: İktidardan yeni bir ayrımcılık adımı

soL Bakış'ta, 'LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması' kararı ele alınıyor.

Haber Merkezi

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, e-ticaret sitelerinde "LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlerin +18 ibaresiyle satışa sunulması" kararı aldı.

soL Bakış bu uygulamanın ne anlama geldiğini konunun uzmanlarına sordu.

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LGBT ve gökkuşağı temalı ürünlere +18 ibaresi