Sokak hayvanlarının diri diri gömüldükleri iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Hayvanseverlerin bir aracın kasasında baygın halde taşınırken cep telefonu kamerasıyla görüntülerini çektikleri hayvanların, Adapazarı Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Geçici Bakımevi personeli tarafından yakalanan sokak köpekleri olduğu ve ormanlık arazide diri diri gömüldükleri iddia edildi. Adapazarı Belediyesi olayın incelenmesi için idari soruşturma başlattı.

Sakarya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Zekiye Güneş Kılcı da yaptığı yazılı açıklamada, 5199 Sayılı Kanun ve yönetmeliklere aykırı davranan kişiler ile Adapazarı Belediyesi hakkında şikayetçi olacaklarını bildirdi.

DHA'nın haberine göre, görüntüleri çeken hayvanseverlerden Özcan Özden, "Amacımız doğal ortamlarda bu çocuklarımızı yaşatmak. Rutin besleme işlemi sırasında karşılaştık. Bizim de beklemediğimiz bir olaydı" dedi. Turhan Hurma ise şöyle konuştu:

"Bakımevinin halka açık bir yer olması lazım. Ancak günün 2 saati açık, hapishane gibi her tarafı kapalı. İçeride neler olduğunu anlayamıyoruz, sadece baygın köpekler götürülürken görüyoruz. Halkla beraber çalışılması gereken bir kurum burası. Köpeklerin baygın şekilde buralara gömülmesi bizi şok etti. Olayın yaşandığı çukuru kapatmışlar, başka yere çukur açmışlar. Burası Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait. Bu hayvanların kayıtları yok, ölüm raporları yok. Biz kimden hesap soracağız? Küpelilerin bile doğru dürüst kaydı yok. Toplanan hayvanlar buraya atılıyor."