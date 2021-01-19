Sokağa çıkma yasağının kaldırılacağı olası tarih belli oldu

Vaka sayılarında azalma ve aşı çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı ifade ediliyor.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, "yeni normal" için mart ayının ikinci haftası işaret ediliyor.

Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor. Habere göre, öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00’den 23.00’e çekilebileceği belirtiliyor.

Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

Habere göre, Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi konuşulan başlıklar arasında.