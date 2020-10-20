'Sokağa çıkma yasağı yeniden gündemde' iddiası

AKP iktidarının patronların talebiyle gelen "normalleşme" kararı tam gaz uygulanmaya devam edilirken, salgının seyri dolayısıyla 15 gün içinde kimi önlemlerinin alınabileceği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, kasım ayının ilk haftasına kadar olan süreçte yeniden değerlendirme yapılacak.

15 gün içerisinde görülecek sonuçlar “kış önlemlerinin” şeklini belirleyecek.

Özellikle büyükşehirlerde, gece belli bir saatten sonra sokağa çıkılmaması, hafta sonları sokağa çıkma yasağı, yaş gruplarının sadece belli saatlerde dışarıda olmaları gibi uygulamalara geçilebileceği iddia edildi.

Habere göre bu kararlara dönülmesi aşama aşama, pandemideki seyre göre gündeme gelecek.