Sokağa çıkma kısıtlamasının genişlemesi gündemde

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salgına karşı açıkladığı 'önlem' kararlarının iki hafta takip edileceği, sonuçlara göre kapsamının genişleyebileceği öne sürüldü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bu önlemlerin etkisi 2 hafta takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek.

Salgının yayılmasında kesilme yaşanmazsa hafta sonu tamamen sokağa çıkma yasağı geleceği, kısmi sokağa çıkma yasağının hafta içine de kaydırılabileceği belirtiliyor.

Önlem paketinin seyahat kısıtlamasını içermeyeceği ifade ediliyor.